На Рівненщині перевірять роботу двох військово-лікарських комісій, які найчастіше в області виносять рішення про непридатність. Який це відсоток та наскільки він відрізняється від роботи інших ВЛК, у коментарі ZAXID.NET в прес-службі ОВА уточнити відмовились.

Як повідомила прес-служба Рівненської ОВА, у вівторок, 2 січня, начальник Олександр Коваль провів засідання робочої групи «прозорість і підзвітність», на якому розглядали роботу Рівненської та Костопільської військово-лікарських комісій.

«Більшість військовозобов’язаних у цих двох ВЛК – на дообстеженні. Це створює передумови для ухиляння від служби. Тому проаналізуємо системність висновків, промоніторимо динаміку. Напрацьований механізм таких перевірок будемо застосувати для усіх 19-ти ВЛК», – зазначив начальник Рівненської ОВА.

Тож Олександр Коваль доручив проаналізувати роботу кожного лікаря комісій. Департамент цивільного захисту та охорони здоров'я населення спільно з обласним центром комплектування розглянуть рішення тих медиків, котрі найчастіше направляють військовозобов’язаних на дообстеження.

«Будь-які порушення в системі роботи військово-лікарських комісій будуть передавати до правоохоронних органів», – додав Олександр Коваль.