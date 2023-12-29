Дубенський міськрайонний суд Рівненської області виніс вирок Олександру Г., який відмовився від служби у ЗСУ та заявив, що краще сяде у тюрму. За ухилення від мобілізації мешканцю Рівненщини призначили три роки ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, уродженець Дубенського району Олександр Г. 15 травня 2023 року відмовився від отримання повістки для відправки на військову службу. Щодо нього порушили кримінальну справу через ухилення від призову.

У суді обвинувачений свою провину визнав та заявив, що не хоче служити у ЗСУ, бо його мати хворіє і буде без нагляду. Законних підстав для відстрочки по догляду чи хворобі у чоловіка не було, групи інвалідності матір не має. Олександр Г. заявив, що «він не бажає виконувати військовий обов’язок і готовий відбувати реальний термін покарання замість перебування в армії, хоч при цьому матір залишиться сама». Він є учасником бойових дій, був судимий за самовільне залишення служби, відбув іспитовий строк і з 2016 року не служив та не хоче цього робити.

Справу розглянув суд, який визнав мешканця Рівненщини винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки ув’язнення. На вирок ще може бути подана апеляція.