Іршавський районний суд Закарпатської області виніс вирок Івану Ц., який не з’явився у військкомат після вручення повістки, натомість поїхав у відрядження за кордон. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив йому три роки ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, мешканець Закарпаття Іван Ц. у січні 2023 року ухилився від призову. Чоловік отримав повістку та не прийшов у призначений час до військкомату. Щодо нього порушили кримінальну справу.

У суді обвинувачений розповів, що зранку 2 січня його зупинили працівники ТЦК на вулиці у місті Іршава. Його доставили у військкомат для перевірки даних, він одразу пройшов медичну комісію та був визнаний придатним до військової служби. Йому вручили повістку про необхідність з’явитись наступного дня для відправки у військову частину. Іван Ц. проігнорував повістку та поїхав на вантажному авто за кордон на роботу. Йому зателефонували з ТЦК і він заявив, що поїхав у відрядження і вважає це достатньою підставою не прийти у військкомат.

Справу розглянув суд, який врахував усі матеріали справи та дані про обвинуваченого, зокрема, що він має на утриманні неповнолітніх дітей та раніше не був судимим. Івану Ц. призначили три роки тюремного ув’язнення за ухилення від мобілізації. На вирок ще може бути подана апеляція.