Стрийський міськрайонний суд Львівщини визнав винним у самовільному залишенні військової частини львів’янина Арсена Я., який підписав контракт із ЗСУ та двічі покидав місце служби. Йому призначили п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, уродженець Львова Арсен Я. у вересні 2022 року уклав контракт на проходження військової служби у ЗСУ і солдата зарахували до складу однієї з військових частин. Надалі Арсен Я. двічі втікав з місця служби: із 23 листопада до 9 грудня 2022 року та протягом січня – березня 2023 року військовий втікав та проводив час на власний розсуд у Стрию.

У суді Арсен Я. визнав свою провину у втечі з місця служби. Додамо, що чоловік раніше судимий, зокрема за перебування нетверезим під час виконання військових обов’язків.

Справу розглянув суддя Степан Сас та призначив Арсену Я. п’ять років тюремного ув’язнення за втечу з місця служби. На вирок ще може бути подана апеляція.