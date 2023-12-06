Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок місцевому мешканцю Володимиру Д., який отримав повістку та не прийшов у військкомат через небажання служити та страх. Чоловіка визнали винним в ухиленні від мобілізації та призначили три роки тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у грудні 2023 року, уродженець села Верчани, що під Стриєм, Володимир Д. на початку червня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Чоловікові дали повістку на відправлення у військову частину, однак він її проігнорував та не прийшов у військкомат. Щодо стриянина порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений визнав свою провину та підтвердив, що проігнорував отриману повістку. Володимир Д. заявив, що злякався та не хоче воювати, а також, що має дитину від незареєстрованого шлюбу. Чоловік є раніше не судимий.

Справу розглянув суддя Степан Сас, який дослідив усі матеріали справи та визнав Володимира В. винним в ухиленні від мобілізації, призначивши йому три роки ув’язнення. На вирок ще може бути подана апеляція.

Як писав ZAXID.NET, нещодавно схожий випадок трапився на Закарпатті, але чоловік виграв справу в суді – його виправдали через помилку, якої допустились працівники військкомату.