Тячівський районний суд Закарпатської області виніс виправдувальний вирок місцевому мешканцю Івану Д., щодо якого порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації. Чоловіка затримали на вулиці, привезли у військкомат, де він одразу пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби. Іван Д. не прийшов на відправку у військову частину та закрив справу в суді.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці листопада 2023 року, раніше судимий місцевий мешканець Іван Д. на початку повномасштабного вторгнення Росії, 26 лютого 2022 року, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Надалі не з’явився на відправку у військову частину, через що щодо нього порушили кримінальну справу за фактом ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений Іван Д. свою провину не визнав та розповів, що 26 лютого він приїхав з Києва, де перебував на заробітках, додому у прикордонне село Топчино. Коли він виходив з магазину, його затримали та доставили у пункт збору військовозобов’язаних, де його одразу направили на військово-лікарську комісію. Іван Д. заявляє, що ВЛК він не проходив, його лише запитали, чи хворіє він на якісь захворювання, на що він повідомив, що має вроджену ваду серця та проблеми із психікою. Крім того, зазначив, що перебуває на обліку у лікаря-нарколога.

Після цього, за словами Івана Д., його відпустили додому та повідомили, що йому необхідно з’явитися на наступний день. Проте, на котру годину йому необхідно з’явитися до військкомату його не повідомили, та жодного письмового повідомлення йому не вручили. Обвинувачуваний стверджує, що мобілізаційне розпорядження він не отримував та в документі не підписувався.

Як встановив суд, у мобілізаційному розпорядженні справді відсутній час, коли Івану Д. потрібно з’явитись у військкомат. У контрольному талон стоїть підпис обвинувачуваного, але відсутня дата та час отримання мобілізаційного розпорядження.

Працівники військкомату допустили технічну помилка при заповненні мобілізаційного розпорядження, а також не склали акт про відмову Івана Д. отримувати повістку.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та закрив кримінальну справу про ухилення від мобілізації Івана Д. та виправдав його. На вирок ще може бути подана апеляція.