Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним прикарпатця Михайла Н. винним у втечі з військової частини. Солдат у суді визнав свою провину, йому призначили покарання – п’ять років ув’язнення.

Як вказано у вироку суду, який винесли наприкінці 2023 року, старший солдат Михайло Н., мешканець Коломийського району, проходить військову службу за призовом під час мобілізації на посаді стрільця-снайпера. 17 березня військовий самовільно покинув розташування військової частини та не з’являвся на службу до 29 червня. У цей час Михайло Н. перебував дома та проводив час на власний розсуд. Однак вкінці червня солдат заявив про бажання знову служити.

Допитаний у суді Михайло Н. заявив, що втік з військової частини, бо командування не відправляло його на лікування та ВЛК. Однак після покидання місця служби солдат не перебував на стаціонарному лікуванні, бо вважав, що лікуватись він має саме у військовому госпіталі. Солдат не хоче продовжувати службу у цій військовій частині, бо вважає, що там «не надто сприятливе середовище», однак він не піднімав питання про його переведення.

Розповідаючи про службу, Михайло Н. повідомив, що у нього була металева пластина у ключиці, вона почала мігрувати, тому йому провели операцію та видалили її. Від навантаження ключиця отримала тріщину, через що йому проводили ще одну операцію.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та визнав Михайла Н. винним у втечі з місця служби, призначивши йому п’ять років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.