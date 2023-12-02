Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області виніс вирок військовослужбовцю Андрію М., який три місяці не з’являвся у військову частину та відмовився служити. Суд призначив сержанту п’ять років тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, Андрій М. призваний на військову службу за мобілізацією та перебував на посаді сержанта резерву запасної роти однієї з військових частин. У лютому 2023 року Андрій М. не з’явився на шикування у військову частину та ухилявся від військової служби протягом трьох місяців.

Щодо військового порушили кримінальну справу за фактом самовільного залишення місця служби. У суді обвинувачений Андрій М. визнав свою провину, він розповів, що 20 лютого він не прийшов на шикування, бо поїхав додому та вчасно не повернувся. Андрій М. заявив, що не бажав повертатись на службу.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та дані про особу обвинуваченого. Андрія М. визнали винним у самовільному залишенні місця служби та призначили п’ять років ув’язнення. На вирок ще може бути подана апеляція.