Мостиський районний суд Львівщини виніс вирок айтівцю Андрію Даниленку, який підробив документи щодо непридатності до військової служби та спробував виїхати за кордон. Суд призначив чоловіку 10,5 тис. грн штрафу.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, уродженець Маріуполя Андрій Даниленко на початку серпня 2023 року захотів незаконно перетнути кордон. Він знайшов в інтернеті бланк тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії, вніс свої анкетні дані, а також відомості щодо його непридатності до військової служби із виключенням з військового обліку на підставі висновку ВЛК.

14 серпня Андрій Даниленко спробував виїхати до Польщі на підставі підроблених документів. Чоловік приїхав у пункт пропуску в Шегинях, однак прикордонники виявили підробку. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом підробки документів та використання таких документів.

Під час досудового розслідування Андрій Даниленко визнав свою провину. У вироку суду вказано, що чоловік є ФОПом. Згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, Андрій Даниленко зареєстрований у Маріуполі та його основний вид діяльності комп’ютерне програмування.

Справу розглянув суддя Юрій Кічак, який дослідив усі матеріали справи та визнав Андрія Даниленка винним у підробці документів, призначивши йому 10,5 тис. грн штрафу. На вирок ще може бути подана апеляція.