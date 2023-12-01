За два дні після укладення фіктивного шлюбу «подружжя» спробувало перетнути кордон з Польщею через пункт пропуску у Раві-Руській

Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок Павліні Гавриш за незаконне переправлення людини за кордон. Прикарпатка з інвалідністю уклала фіктивний шлюб зі своїм близьким родичем призовного віку, щоб той міг виїхати за кордон. Суд призначив їй три роки тюрми, але звільнив від відбування покарання з річним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, Павліна Гавриш 28 вересня уклала фіктивний шлюб зі своїм родичем у Івано-Франківську. Уже за два дні молоде «подружжя» спробувало перетнути кордон з Польщею через пункт пропуску у Раві-Руській. Павліна Гавриш має інвалідність III групи, тож хотіла, щоб чоловік супроводжував її за кордон. Повідомляючи про цей випадок, правоохоронці зазначали, що жінці – 25 років, а її родичу 20.

Щодо жінки порушили кримінальну справу за фактом незаконного переправлення людини за кордон. Разом із обвинувальним актом до суду подали також угоду про визнання винуватості Павліни Гавриш, яку вона уклала з прокурором.

Справу розглянув суддя Зорян Оприск, який дослідив усі матеріали справи та визнав Павліну Гавриш винною у вчиненні кримінального правопорушення. Жінці призначили три роки ув’язнення, але звільнили від його відбування з річним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.