Жінка з інвалідністю уклала фіктивний шлюб з родичем, щоб він міг виїхати за кордон

На Львівщині поліцейські затримали 25-річну мешканку Івано-Франківщини за організацію незаконного виїзду військовозобов’язаного за кордон за допомогою фіктивного шлюбу. Жінка, яка має інвалідність III групи, уклала фіктивний шлюб з своїм родичем. У результаті обох затримали на кордоні.

«За даними слідства, під час дії воєнного підозрювана, яка має інвалідність ІІІ групи, уклала фіктивний шлюб із своїм 20-річним родичем. Останній є військовозобов’язаним і з метою уникнути мобілізації та виїхати за кордон вирішив «одружились» із фігуранткою. Це давало йому право безперешкодно перетнути держкордон як супроводжуючого дружини з інвалідністю», – повідомили в прокуратурі Львівщини.

Жінка хотіла вивезти свого 20-річного родича за кордон, уклавши з ним фіктивний шлюб (фото ДПСУ)

Учасників схеми викрили під час спроби виїзду до Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська». 25-річній мешканці Івано-Франківщини повідомили про підозру за організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України (ч. 1 ст. 332 ККУ).

Загалом на Львівщині розслідують п’ять кримінальних проваджень за фактом укладення фіктивних шлюбів з метою втечі за кордон ухилянтів.