Контррозвідники СБУ затримали хмельничанина у травні 2022 року, коли він приховано фотографував один з місцевих об’єктів «Укрзалізниці»

На Хмельниччині суд призначив 15 років тюрми місцевому мешканцю, який щодня пробігав до 50 км, щоб шпигувати для російської ФСБ. Ворожий агент закріплював на руці телефон та вів приховану зйомку. Серед основних завдань чоловіка було інформувати ФСБ про дислокацію та рух військових.

Як вказано у повідомленні СБУ за 17 листопада, 55-річний тренер з легкої атлетики на початку повномасштабного вторгнення Росії, у березні 2022 року, був завербований російськими спецслужбами. Росіяни звернули на нього увагу, як на колишнього випускника ленінградського військового училища, де навчався ще за часів СРСР, потім до 1992 року служив у лавах Таманської дивізії на території РФ. Згодом він звільнився з військової служби та переїхав в Україну.

Серед основних завдань хмельничанина була розвідка локацій із важким озброєнням та боєприпасами ЗСУ, а також відслідковування дислокації та руху військових на Хмельниччині.

За даними правоохоронців, щодня тренер з легкої атлетики пробігав від 10 до 50 км, щоб стежити за військовими та виконувати завдання російської ФСБ. Під час бігу чоловік здійснював приховану фото- та відеозйомку. Для цього використовував камеру власного мобільного телефону, який статично закріплював на руці.

Також російський агент розробив для окупантів топографічну схему, в якій позначив координати українських блокпостів на основних автошляхах регіону. Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для планування повітряних обстрілів та можливих розвідувально-диверсійних операцій.

За кожне виконане вороже завдання хмельничанин отримував від окупантів гроші на банківську картку. Контррозвідники СБУ затримали хмельничанина у травні 2022 року «на гарячому», коли він приховано фотографував один з місцевих об’єктів «Укрзалізниці».

За матеріалами Служби безпеки суд призначив затриманому 15 років тюрми з конфіскацією майна.