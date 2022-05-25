Чоловік фотографував стратегічний об'єкт, по якому росіяни планували завдати удар

СБУ затримала 54-річного мешканця Хмельницького, який фотографував у місті стратегічний об'єкт. Як виявилось, з російськими спецслужбами чоловік співпрацював ще з березня. Він передавав ворогу фото та відео військових частин, інформацію про місця дислокації українських військових, а також навіть склав карту-схему оптимального наступу росіян на місто. Чоловікові вже повідомили про підозру в державній зраді, йому загрожує довічне ув'язнення.

Про затримання шпигуна стало відомо у середу, 25 травня, після повідомлення прес-служби СБУ Хмельниччини. Слідчі встановили, що у березні 2022 року інформатор зголосився співпрацювати зі російськими спецслужбами. Він повідомляв ворогу дані військового характеру.

«Передавав фото- та відеоматеріали щодо фунціонування та охорони військових частин, розташованих в обласному центрі, місця дислокації українських військовослужбовців, маршрути переміщення техніки ЗСУ, відомості про фортифікаційні споруди навколо Хмельницького», – зазначають в СБУ.

Крім того, зловмисник, маючи спеціальну військову освіту, ініціативно розробив та передав карту-схему оптимально вигідного маршруту танкового наступу росіян в обхід від захисних споруд. Фрагмент імпровізованої карти опублікувала прес-служба СБУ.

Агента затримали на гарячому під час фотографування одного із об'єктів критичної інфраструктури міста. Російські військові планували нанести по ньому ракетні удари, щоб заблокувати поставки іноземного озброєння в зону бойових дій.

Чоловікові вже оголосили про підозру у порушенні ч.2 ст.111 ККУ (державна зрада). Йому загрожує як мінімум 15 років тюрми, або ж навіть довічне ув'язнення з конфіскацією майна.