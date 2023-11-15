Протиправну діяльність Петра Кіма правоохоронці викрили у серпні 2023 року на Львівщині

Жовківський районний суд Львівщини виніс вирок пастору Петру Кіму, який переправляв чоловіків призовного віку за кордон під виглядом дияконів євангельської церкви. Суд призначив Петру Кіму п’ять років тюрми, але звільнив від відбування покарання з дворічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у листопаді 2023 року, уродженець Дніпропетровщини Петро Кім протягом 2022 – 2023 років організував схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Петро Кім надавав відомості до Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про приналежність ухилянтів до релігійних громад, як священнослужителів та дияконів. Таким чином священнослужитель Петро Кім переправив до Польщі щонайменше 10 чоловіків.

За даними поліції, 31-річний житель Кривого Рогу Петро Кім позиціонував себе як пастор та проповідник у трьох різних релігійних організаціях. У вирок суду вказано, що ухилянти виїздили за кордон, як представники трьох релігійних громад: об’єднання «Дім Хліба» Християнських Євангельських церков у м. Кривий Ріг, релігійної громади Християнської Церкви Віри Євангельської «Небесний Дар», релігійної громади Християнської Церкви «Нове покоління» у м. Кам’янка-Дніпровська.

Протиправну діяльність Петра Кіма правоохоронці викрили у серпні 2023 року на Львівщині. Щодо Петра Кіма порушили кримінальну справу через незаконне переправлення чоловіків за кордон. Обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором.

Варто додати, що, згідно бізнес-пошукової системи YouControl, Петро Кім є також засновником та керівником благодійної організації «БФ Живи серцем», яка зареєстрована у Кривому Розі.

Справу розглянув суддя Роман Ясиновський, який дослідив усі матеріали справи та визнав Петра Кіма винним у незаконному переправленні чоловіків за кордон та призначив йому п’ять років тюрми, але одразу звільнив від призначеного покарання з дворічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, що нещодавно солдата з пораненою на фронті ногою ув’язнили на п’ять років за неявку на шикування на Закарпатті. Однак інший суд на Закарпатті призначив 3400 грн штрафу посадовцю ТЦК, який безпідставно виключив з військового обліку 20 чоловіків.