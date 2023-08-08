Підозрюваний видавав ухилянтам документ, в якому вказував, що він є дияконом релігійної громади та виїжджає за гуманітаркою

Поліцейські та прикордонники викрили і затримали на Львівщині священнослужителя, який допомагав чоловікам незаконно виїжджати за кордон під виглядом служителів християнської церкви.

«Правоохоронці встановили, що 31-річний житель міста Кривий Ріг, який тимчасово перебував на Львівщині, забезпечував своїх "клієнтів" документами для перетину кордону під час дії правового режиму воєнного стану. У фіктивних документах зазначалось, що громадянин нібито є дияконом релігійної громади та виїжджає за кордон для співробітництва з релігійними благодійними організаціями і отримання гуманітарної допомоги», – повідомили 8 серпня у Держприкордонслужбі.

Як уточнили ZAXID.NET у ДПСУ, священнослужителя затримали у п’ятницю, 4 серпня, разом з чоловіком, якому він хотів допомогти, на одному із пунктів пропуску на Львівщині. Через таємницю слідства прикордонна служба не розголошує церкви, в якій служить підозрюваний, ані пункту пропуску, де його затримали. Але у повідомленні зазначено, що процесуальне керівництво здійснює Жовківська прокуратура.

Слідчі поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Його взяли під варту. Також встановлюють інших причетних до організації незаконного каналу переправлення військовозобов’язаних через кордон та кількість їхніх клієнтів.