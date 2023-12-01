Міноборони спростило процедуру ВЛК для поранених військових

Міноборони спростило процедуру проходження військово-лікарської комісії для військовослужбовців, які отримали поранення. Відтепер довідки можна буде надіслати в електронному форматі. Про це у п’ятницю, 1 грудня, повідомили у Міністрерстві оборонои України.

Заклади охорони здоров’я тепер можуть обмінюватися документами з військовими частинами й ТЦК та СП через систему електронного документообігу. Йдеться про:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування;

постанову ВЛК про непридатність до військової служби;інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК.

У міністрестві оборони зауважили, що зараз система електронного документообігу працює у більшості військових частин, ТЦК та СП, а також у військових госпіталях і цивільних лікарнях, де поранені військові проходять військово-лікарську комісію.

Документи про рішення ВЛК щодо відпустки або про непридатність за станом здоровʼя в електронному вигляді до військової частини направить лікарня, а військовослужбовець після цього може одразу їхати до ТЦК та СП. Військова частина після опрацювання рішення ВЛК, надішле відповідні документи для військовослужбовця безпосередньо до ТЦК та СП.

Також лікарня зможе отримувати додаткові документи, необхідні для ВЛК з військової частини – наприклад довідку про обставини травми. Варто лише відправити електронний запит. Для цього необхідно надати згоду на обробку персональних даних.

Якщо установа, до якої звернувся військовий, не має системи електронного документообігу, можна зателефонувати на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442 та повідомити про цей випадок.