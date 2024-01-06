На Львівщині судили жінку із ІІІ групою інвалідності, яка намагалася незаконно переправити через кордон чоловіка призовного віку. Для реалізації задуму Тетяна Губіна уклала фіктивний шлюб із 21-річним сином своєї подруги. Суд призначив їй один рік іспитового терміну.

Як йдеться в матеріалах справи, шлюб був укладений 27 жовтня 2023 року в Олександрівському відділі державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі. 28 грудня 2023 року подружжя намагалося перетнути кордон через пункт пропуску «Шегині-Медика», що на Львівщині. Як підставу для перетину кордону 21-річного чоловіка пара надала свідоцтво про шлюб та посвідчення жінки про інвалідність ІІІ групи. Однак працівники Державної прикордонної служби вирішили затримати подружжя. Жінка свою вину визнала повністю.

«Вказала, що такий шлюб був укладений для того, щоб обвинувачений зміг супроводжувати її як чоловік під час виїзду з України з метою лікування в Німеччині, оскільки вона є інвалідом ІІІ груп та потребує догляду і лікування. Доповнила, що мати обвинуваченого є її товаришкою і вона попросила її посприяти синові у незаконному перетині кордону. У вчиненому щиро розкаялася», – йдеться в матеріалах справи.

Мостиський районний суд Львівської області визнав винною Тетяну Губіну у сприянні незаконного переправлення особи через державний кордон України (стаття 332 Кримінального кодексу України) і призначив їй покарання у виді позбавлення волі на строк три роки. Однак на підставі ст.75 КК України суд звільнив жінку від відбування призначеного покарання і призначив їй іспитовий строк на один рік. Жінка має періодично з’являтися для реєстрації до органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження.

Апеляція до Львівського апеляційного суду може бути подана протягом 30 днів з дня проголошення вироку.