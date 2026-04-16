Вид з дрона на стадіон «Донбас Арена»

Пілоти ударних безпілотників 1-го корпусу Національної гвардії «Азов» системно уражають логістичні шляхи російських військових навколо Донецька, який розташований у дальній операційній зоні. Про це в четвер, 16 квітня, повідомила пресслужба корпусу.

За словами військових, ударні БпЛА застосовують на дорогах у районах населених пунктів Зугрес, Андріївка, Старобешеве, Горлівка та Лисичанськ, а також на Донецькій кільцевій дорозі.

«Активна робота БпЛА на цих шляхах свідчить про неефективність російської системи контролю повітряного простору», – ідеться в повідомленні.

Під удар українських дронів здебільшого потрапляють вантажівки, які перевозять особовий склад, боєприпаси та інше майно російських окупаційних військ, а також паливозаправники.

«Не так давно окупанти відчували там себе у повній безпеці. Але відтепер всі військові цілі, які рухатимуться дорогами навколо Донецька, будуть знищуватись», – додали в «Азові».

Нагадаємо, у березні дронарі ССО пошкодили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій «Рубікон» та елемент управління цим підрозділом в окупованому Донецьку. Також під атаку потрапив координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем ворога.