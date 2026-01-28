Від початку повномасштабної війни в Україні кількість рішень суду щодо визначення місця проживання неповнолітньої дитини з батьком зросла майже в 70 разів. Понад 160 таких рішень ухвалила 47-річна суддя Дрогобицького міськрайонного суду Лілія Гарасимків. Жодне з рішень судді не оскаржували в апеляції. Всі вони мають спільний сценарій – батько звертається до суду з проханням стати єдиним опікуном неповнолітньої дитини, мати не проти, дитина стверджує, що хоче жити з батьком, тож суддя в рекордні терміни ухвалює рішення на користь чоловіка. Такий статус дозволяє військовозобов’язаному отримати відстрочку від мобілізації.

ZAXID.NET проаналізував справи, в яких головувала суддя Лілія Гарасимків, та розповідає, чим вона керувалася та чому тенденція лишати неповнолітніх дітей на самостійне виховання чоловікам є небезпечною.

***

Однорічний син «виявив бажання жити тільки з батьком»

Наприкінці грудня 2024 року колишній посадовець Львівської ОВА, а тепер директор департаменту громадянської ідентичності Міністерства ветеранів Андрій Кісера вирішив розлучитися з дружиною Тетяною Кісерою і взяти під опіку однорічного сина. Тетяна Кісера також держслужбовиця, вона очолювала департамент цифрової трансформації, інформаційних технологій та кібербезпеки Міністерства соціальної політики. З Андрієм Кісерою вони одружилися у серпні 2023 року. У січні 2024 року Тетяна у США народила сина.

Судячи з матеріалів справи, після народження сина Тетяна Кісера повернулася в Україну, але стосунки подружжя погіршились. Тому Андрій Кісера звернувся в Дрогобицький міськрайонний суд із позовом про розлучення та опіку над новонародженим сином. Дружина щодо виховання сина батьком не заперечувала.

Справу розглядала суддя Лілія Гарасимків. Судячи з матеріалів справи, у суді вона навіть допитала однорічного сина Кісер, який «виявив бажання проживати тільки з батьком, більше прив’язаний до нього та краще знаходить з ним спільну мову».

Тож 24 грудня 2024 року Лілія Гарасимків розлучила подружжя і визначила місце проживання дитини з батьком, хоча після розлучення Тетяна Кісера вирішила залишити прізвище чоловіка. При цьому, вже в березні 2025 року Андрій Кісера подав декларацію про доходи за 2024 рік, де вказав дружину Тетяну та сина Девіда, який має громадянство США. Судячи з декларації, Тетяна Кісера отримувала в США виплати як біженка.

На перший погляд, в розлученні подружжя та опіці батька над сином немає нічого дивного. Але в цій історії є кілька сумнівних обставин, на які суддя чомусь не звернула увагу. Наприклад, якщо мати не була проти виховання малолітнього сина батьком, то для чого було отримувати окреме рішення суду? Чому Тетяна Кісера поїхала народжувати в США, але повернулась під час війни в Україну, щоб розлучитись і залишити дитину, яка вже має громадянство США, чоловікові? Та чому взагалі подружжя звернулось із позовом про розлучення в суд у Дрогобичі, якщо обидва держслужбовці живуть і працюють у Києві?

З’ясувалося, що це не єдине сумнівне рішення Лілії Гарасимків. Загалом від початку повномасштабного вторгнення суддя винесла 161 рішення на користь батьків-одинаків. При цьому, жодне з них не було оскаржене в апеляції ані матерями дітей, ані соцорганами. Крім цього, фактично в кожному з випадків матері були не проти, аби їхні діти жили саме з чоловіком.

Свідчення сусідів та довідки від стоматолога

До прикладу, 20 жовтня Лілія Гарасимків розглядала справу за позовом про визначення місця проживання восьмимісячного сина після розлучення з батьком. У суді чоловік зазначав, що мати нібито не цікавиться життям сина кілька місяців, а з травня 2025 року він постійно живе з ним. Прикметно, що жити з сином він почав 20 травня, а вже за вісім днів отримав довідку від лікаря про його профілактичний огляд. Саме цей документ був фактично єдиним підтвердженням того, що дитиною опікується лише батько.

«Окрім батька дитиною не має кому займатися і виховувати його, утримувати. Заявник залишився для дитини єдиним з батьків, який самостійно утримує сина та його виховує і відповідно до положення закону №3633-ІХ, який набрав чинності 18 травня 2024 року, має право на відстрочку від мобілізації», – йдеться в рішенні суду.

Тобто, чоловік прямо в суді повідомив, що опіка над сином дозволить йому отримати відстрочку від мобілізації. Але цей аргумент не викликав питань у судді, тож Лілія Гарасимків залишила сина на виховання батьку.

В аналогічних рішеннях, ухвалених Лілією Гарасимків, можна також простежити тенденцію, що підставою для задоволення позову стала довідка від лікаря чи «належні умови проживання», свідчення хрещених батьків та сусідів. До прикладу, в рішенні за 11 серпня 2025 року підставою для ухвалення рішення на користь батька-одинака стала лише довідка від стоматолога.

Майже завжди на судове засідання не приходила ні мати, ні батько, ні представники міського органу опіки. Є випадки, коли колишнє подружжя взагалі ділить між собою двох дітей, стверджуючи, що «молодший більше прив’язаний до батька».

У матеріалах справи за 4 вересня 2025 року, суддя знову взяла до уваги свідчення однорічної дитини. Чоловік у суді розповів, що взяв церковний шлюб у травні 2024 року, у вересні в нього народилась донька, а вже за кілька місяців мати дитини нібито перестала нею цікавитись.

У рішенні від 5 серпня 2025 року суддя керувалась думкою дворічної дитини. Прикметно, що фактично в кожному рішенні на користь батька-одинака вказано єдине формулювання – «дитина виявила бажання проживати тільки з позивачем, тобто тільки з батьком, більше прив’язаний до нього та краще знаходить з ним спільну мову».

«Я не можу пояснити, чому так»

Лілія Гарасимків працює в судовій системі з 2002 року. Починала як консультантка Жидачівського міськрайонного суду, а з 2006 року працювала помічницею судді. У 2008 році її призначили суддею Дрогобицького міськрайонного суду.

У 2023 році вона подалась на конкурс на заміщення вакантних посад в апеляційних судах. У вересні 2025 року Лілія Гарасимків проходила співбесіду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів, за результатами якої члени комісії рекомендували її на посаду судді Закарпатського апеляційного суду.

На сумнівні рішення судді звернули увагу члени Вищої ради правосуддя, які на засіданні 20 січня розглядали подання президенту кандидатури Лілія Гарасимків на призначення в апеляційний суд.

Член ВРП Роман Маселко запитав, яким чином суддя питала думку в однорічної дитини. На що Лілія Гарасимків відповіла, що вочевидь трапилась юридична описка. Однак ВРП знайшла мінімум п’ять рішень, в яких суддя враховувала думку дітей, які фізіологічно ще не вміють говорити. Чіткої відповіді на це питання суддя дати не змогла.

«Це може бути якась юридична описка або некоректне формулювання позиції суду. Це просто описка і суд зовсім інше мав на увазі… Я не можу пояснити, чому так», – виправдовувалась Лілія Гарасимків.

Крім цього, члени ВРП звернули увагу, що суддя розглянула майже всі справи без присутності сторін.

«Ця категорія справ – сімейні відносини – належить до малозначних. І згідно з процесуальним кодексом, там передбачений спрощений порядок розгляду справ без виклику сторін. Тому з метою не затягування розгляду справ, з дотриманням процесуальних строків, ті справи розглядалися в ті дні, де можна було їх розглянути між складнішими справами», – пояснила суддя.

Ще один нюанс – у більшості випадків органи опіки і піклування не давали жодного висновку. Суддя це пояснила тим, що між батьками не було спору щодо проживання дитини, тому органу опіки не було необхідності надавати висновок. Однак суддя не змогла пояснити, для чого тоді подружжя йшло в суд, якщо могли визначити місце проживання дитини, домовившись усно.

Як відсудити дитину за шість днів

ГО «Автомайдан» звернула увагу, що Лілія Гарасимків частіше за своїх колег з Дрогобицького міськрайонного суду ухвалювала рішення про проживання неповнолітніх дітей разом із батьком. Якщо Лілія Гарасимків ухвалила розглянула 162 таких рішення, то її колеги – рідко більше 30. Загалом після 24 лютого 2022 року у Дрогобицькому міськрайонному суді розглянули 476 справ про проживання неповнолітніх дітей із батьком.

Серед іншого, самостійне виховання неповнолітньої дитини, підтверджене рішенням суду, дає змогу військовозобов’язаним чоловікам отримати відстрочку від мобілізації. І в деяких зверненнях до суду чоловіки прямо вказували це як причину отримати дозвіл на виховання неповнолітньої дитини. Однак суддя наполягала, що не вивчала досконало зміни до мобілізаційного законодавства, тож не вважала, що її рішення можуть спричинити зловживання для отримання відстрочки.

«В мене не виникало питань з приводу ухилення від мобілізації, бо мене не цікавить подальша доля рішення суду. Я розглядаю справи тільки в межах позовних вимог», – стверджує Лілія Гарасимків.

Аналітики ГО «Автомайдан» наголошують, що суддя розглядала такі справи з блискавичною швидкістю – від шести днів до двох тижнів, що для української судової системи радше виняток, ніж норма.

«Суддя робила це з блискавичною швидкістю: за 10 днів (інколи навіть менше) чоловік отримував рішення і більше не мав проблем із ТЦК. У реаліях української судової системи такі строки – виняток», – зауважили в ГО.

Організація звернулася звернулися до Вищої ради правосуддя з дисциплінарною скаргою. Юристка «Автомайдану» Анна Борисенко розповіла ZAXID.NET, що організація почала досліджувати справи, пов’язані з визначенням місця проживання дитини з батьком, самостійного виховання та утримання дитини батьком, позбавлення матері батьківських прав, з лютого 2025 року, на тлі низки журналістських розслідувань про схеми для ухилення від мобілізації батьків-одинаків.

«До повномасштабного вторгнення суддя Лілія Гарасимків не виносила рішень, у резолютивній частині яких би залишала дитину на самостійному вихованні та утриманні батька. Саме це формулювання є ключовим у цій категорії справ, адже саме таке формулювання передбачено п. 4 ч. 1 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію"», – пояснила ZAXID.NET Анна Борисенко.

Крім цього, до початку розгляду справ щодо визначення місця проживання дитини з батьком, терміни розгляду справ про розлучення були довшими. Всі ці порушення юристи описали у дисциплінарній скарзі, яку подали до ВРП. Крім Лілії Гарасимків, скаргу подали й на іншого суддю Дрогобицького міськрайонного суду Ореста Крамара, який від початку повномасштабної війни розглянув 91 аналогічну справу.

«Така кількість рішень для одного судді дійсно є аномальною, адже в інших регіонах кількість подібних рішень є значно меншою. Прийняття таких рішень може мати під собою корупційні ризики», – зазначає юристка.

Судячи з дослідження порталу «Опендатабот», який проаналізував подібні судові рішення, коли батько просив суд закріпити за ним опіку над дитиною, від початку повномасштабної війни кількість справ щодо батьків-одинаків зросла в 67 разів. Зокрема, за весь 2022 рік суди розглянули лише 37 таких справ, вже за рік їх побільшало в п’ять разів – до 180, а у 2024 році кількість звернень чоловіків до суду, аби їх визнали батьками-одинаками, сягнула 625 справ. За першу половину 2025 року в судовому реєстрі зафіксували 415 справ. Річна статистика наразі не оприлюднена.

Що ще відомо про суддю

Зауваження щодо кандидатури Лілії Гарасимків мала й Громадська рада доброчесності. У рішенні ГРД від 30 серпня 2025 року вказано, що у 2014 році чоловік судді Ярослав Кушнір їздив у Росію та Білорусь, хоча суддя в декларації доброчесності вказала, що не знає, чи їздили члени її сім’ї до РФ. Крім цього, впродовж 2014-2017 років діти чоловіка судді неодноразово їздили в РФ, а син у той час був працівником суду.

Також члени ГРП звернули увагу, що 2024 році чоловік судді задекларував автомобіль Kia Carnival 2007 року, придбаний за 92,7 тис. грн (приблизно 3,2 тис. доларів за актуальним курсом НБУ). Однак на сайтах із продажу автомобілів навіть зараз таке авто коштує від 5 тис. доларів, що може свідчити про умисне заниження вартості майна.

Крім цього, у 2024 році батько-пенсіонер судді подарував їй житловий будинок вартістю 3,2 млн грн та земельну ділянку під ним. Члени ГРП звернули увагу, що у деклараціях Лілії Гарасимків за 2015-2018 роки суддя декларувала будинок як об’єкт незавершеного будівництва, однак судячи з супутникових знімків, будинок був зведений ще до оформлення ділянки.

«Вартість будівництва, вказана суддею (1,23 млн грн), суттєво не відповідає ринковій вартості аналогічного житла на цій території, тим більше враховуючи подальше декларування будинку вартістю понад 3,2 млн грн», – вказано у висновку.

Крім цього, всі ділянки розташовані поруч із будівлею суду, де працює Лілія Гарасимків, а одна з них спершу належала її чоловікові, а за два місяці він продав її тестю.

Ці зауваження Вища кваліфікаційна комісія суддів розглядала на співбесіді судді у вересні 2025 року. Попри це, суддя набрала 300 з 300 можливих балів. 20 січня ВРП, заслухавши пояснення Лілії Гарасимків, оголосила перерву в розгляді подання її кандидатури на розгляд президенту.