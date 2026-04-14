Президент України та премʼєр Норвегії підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони

У вівторок, 14 квітня, президент Володимир Зеленський прибув до норвезької столиці Осло, де зустрівся з премʼєр-міністром країни Йонасом Гаром Стьоре. Під час зустрічі вони підписали декларацію про співпрацю у сфері оборони та безпеки. Про це йдеться у повідомленні, що опубліковане на сайті Офісу Президента.

Відповідно до документа, Україна та Норвегія посилять співпрацю. Йдеться, зокрема, про військову допомогу з боку Норвегії та розвиток технологічного партнерства між країнами. Серед пріоритетів співпраці – протиповітряна оборона, безпілотні системи, радіоелектронна боротьба, морська безпека, логістика та матеріально-технічне забезпечення.

«Україна й Норвегія розвиватимуть спільне виробництво та спільну розробку, обмінюватимуться технологіями та масштабуватимуть свої виробничі можливості. Також у документі передбачена підтримка української дронової індустрії. Окремий фокус – створення інтегрованих багаторівневих систем протиповітряної та протиракетної оборони», – йдеться у повідомленні.

Крім того, під час спільної пресконференції премʼєр Норвегії повідомив, що перший з шести обіцяних винищувачів F-16 незабаром прибуде до України. Йонас Гар Стьоре пояснив, що літаки потребували ремонту та модернізації, адже тривалий час не експлуатувалися, оскільки Норвегія вже кілька років використовує винищувачі F-35. Проте норвезький премʼєр запевнив, що шість обіцяних F-16 вже є власністю України.

«Тепер вони належать Україні, і їх ремонтують і готують до експлуатації бельгійські технічні фахівці в рамках угоди, укладеної також зі США та Україною. І я думаю, що перший із цих літаків буде готовий до експлуатації вже незабаром, але вони - вже частина українських Повітряних сил», – сказав Йонас Гар Стьоре.

Нагадаємо, 8 квітня норвезьке видання NRK із посиланням на міністра оборони країни Торе О. Сандвіка повідомляло, що всі шість винищувачів F-16, які Норвегія обіцяла передати Україні, не готові до експлуатації та перебувають на ремонті в Бельгії. Водночас журналісти зауважували, що 32 норвезькі F-16 у кращому технічному стані раніше продали Румунії.