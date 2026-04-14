Директору будівельної фірми загрожує до 12 років позбавлення волі

На Одещині викрили директора будівельної фірми, який розікрав понад 8 млн грн на будівництві житла для військовослужбовців. Про це у вівторок, 14 квітня, повідомили в Офісі генерального прокурора та Нацполіції області.

За даними слідчих, Південне управління капітального будівництва Міністерства оборони уклало договір з приватною фірмою на реконструкцію казарми на Одещині під 39-квартирний будинок. У реконструйованому будинку мали проживати військові з родинами.

На роботи виділили 11 млн грн, будівельна фірма виконувала договір протягом 2017-2020. Втім, слідчі встановили, під час реконструкції 47-річний директор підприємства вирішив привласнити більшу частину грошей. Для цього він вносив до документів завищені обсяги виконаних будівельних робіт, а також нібито закупівлю матеріалів, які насправді не постачалися. На підставі документів з неправдивими даними підряднику переводили оплату з державного бюджету.

Встановлено, що таким чином підприємець привласнив 8,4 млн грн. Крім того, його фірма не виконала роботи у повному обсязі. Відомо, що підприємець переказав вкрадені гроші на власний рахунок та рахунок іншої будівельної фірми.

Підприємцю оголосили підозри у службовому підробленні та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Підозрюваному загрожує до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, у березні 2026 року стало відомо, що посадовців Ковельської міської ради підозрюють у розтраті 5,7 млн грн бюджетних грошей під час будівництва 70-квартирного будинку для переселенців.