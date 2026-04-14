Справа про банкрутство Галичфарму розпочалася рік тому

Господарський суд Львівської області 2 квітня затвердив план санації АТ «Галичфарм» зі структури фармацевтичної корпорації «Артеріум» екс-депутата верховної Ради Костянтина Жеваго. Про це повідомляє сайт ZN.ua з посиланням на оприлюднену 8 квітня в судовому реєстрі ухвалу суду.

План санації передбачає передачу контролю над львівським заводом кредитору через конвертацію боргу в акції підприємства. Для цього запланована додаткова емісія 160 млн акцій, що відійдуть кредиторам четвертої черги в рахунок погашення боргу на 1,44 млрд грн.

З цієї суми 1,39 млрд грн – це вимоги київського ТОВ «Скай-Девелопмент», частка якого в АТ «Галичфарм», в результаті, зросте до 90% і означатиме контроль над підприємством.

Як повідомляв ZAXID.NET, ТОВ «Скай-Девелопмент» раніше викупило у Фонду гарантування вкладів фізосіб права вимоги за десятьма боргами корпорації «Артеріум» перед збанкрутілим банком «Фінанси та Кредит» того ж Жеваго. Окрім львівського «Галичфарму» ідеться також про київський завод «Київмедпрепарат».

ТОВ «Скай-Девелопмент» належить київському бізнесмену Леоніду Крючкову. Він також є власником індустріального парку HEMPY на Рівненщині. Як йдеться в описі, парк – це «центр сучасних технологій у сфері вирощування і переробки промислових конопель».

Проти плану санації АТ «Галичфарм» виступили «Київмедпрепарат» і ТОВ «Фармед», проте суд не врахував їхні аргументи, оскільки вони є пов’язаними з боржником особами.

Додамо, що суд розпочав справу про банкрутство АТ «Галичфарм» за заявою ТОВ «Скай-Девелопмент» в травні 2025 року, а борги викупив в березні минулого року.

Раніше 90% корпорації «Артеріум» належали підсанкційному мільярдеру та екс-депутату парламенту Костянтинові Жеваго. Компанія є лідером на українському роздрібному ринку антибіотиків. Понад 11% проданих в Україні антибіотиків у 2020–2021 роках припадали на «Артеріум».

«Галичфарм» – це підприємство із виготовлення фармацевтичних препаратів для людей і тварин, засноване 1992 року на базі державного підприємства «Львівфарм». Завод розташований у місцевості Знесіння, на вул. Опришківській.

Додамо, що в березні 2026 року прокуратура та ДБР повідомили про вручення Костянтину Жеваго нових офіційних підозр у справі банку «Фінанси та кредит». Це сталося в Парижі на виконання запиту про міжнародну правову допомогу, поданого Україною до французької сторони.