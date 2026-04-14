Від народження Микола Жеребов перебував під постійним наглядом лікарів

Шестирічний Микола Жеребов з Буковини отримав другий шанс на життя. Йому успішно пересадили донорське серце. Посмертним донором став неповнолітній пацієнт з Одеської області, а операцію провели спеціалісти Центру кардіології та кардіохірургії у Києві. Маленького буковинця лікарі вже виписали додому.

У Чернівецькій обласній раді розповіли, що про вроджену ваду серця батьки хлопчика дізналися ще до його народження. Усі шість років Микола жив під постійним наглядом лікарів. Хлопчик переніс дві операції. Також було кілька періодів, коли його життя підтримував апарат ЕКМО. Це спеціальний прилад, що тимчасово замінює функції серця та легень, насичуючи кров киснем. Вже тоді лікарі радили батькам шукати донора.

У березні 2026 року у Миколи Жеребова з’явився шанс на операцію. Хлопчик з Одещини отримав важку травму. Медики «Охматдиту» довго боролися за його життя, але врятувати дитину не вдалося. Батьки дали згоду на посмертне донорство.

Єдина державна інформаційна система трансплантації визначила сумісність Миколи Жеребова і неповнолітнього хлопчика з Одещини. Після цього лікарі провели операцію. Наразі Микола почувається добре і продовжує відновлення. Після реанімації його перевели на реабілітацію до Центру кардіології та кардіохірургії. Станом на 14 квітня дитину виписали додому.

За даними міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, за три місяці 2026 року в Україні виконали 159 трансплантацій – на 15% більше, аніж за аналогічний період 2025 року. 14 пересадок органів виконали дітям, з них 6 – від померлих донорів. Водночас у листі очікування – понад 100 дітей.