Буковинець також виправдовував воєнні злочини РФ

36-річний чернівчанин отримав 15 років в’язниці за коригування обстрілів по Чернівцях. Під час затримання виявилося, що агент російських спецслужб також переховувався від ТЦК.

Російського поплічника у Чернівцях СБУ викрила в листопаді 2025 року. Як повідомили в Службі безпеки України, він коригував повітряні атаки РФ по місту і закликав до продовження обстрілів по західному регіону України.

Під час розслідування з’ясували, що росіяни завербували чернівчанина, коли той публікував прокремлівські коментарі в телеграм-каналах. У своїх дописах чоловік виправдовував воєнні злочини РФ, зокрема удари по цивільній інфраструктурі України.

Після вербування агент отримав завдання – він мав відстежити і передати росіянам усі геолокації у Чернівцях, які, на його думку, могли бути задіяні для потреб Сил оборони. Він також фотографував периметри потенційних цілей та позначав їхні координати на гугл-картах. Інформацію передавав у чат-бот в телеграмі, який створили російські спецслужбісти для збору даних про українські війська.

Також зрадник поширював антиукраїнські коментарі в забороненій соцмережі «ВКонтакте». В одній з таких публікацій автор схвалював комбіновану атаку РФ по Чернівцях у липні 2025 року. Під час обшуків у злочинця виявили прокремлівську символіку, а також креслення і смартфон із доказами його підривної діяльності на користь країни-агресора.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України – ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 3 ст. 436-2 (виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України). Коригувальник отримав 15 років позбавлення волі. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.