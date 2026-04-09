На станції зайнялася пожежа

У ніч на четвер, 9 квітня, безпілотники атакували місто Кримськ у Краснодарському краї Росії. Під атаку потрапив місцевий нафтовий обʼєкт.

Про нічну атаку повідомив губернатор Краснодарського краю Вєніамін Кондратьєв. За його словами, нібито уламки дронів впали у передмісті Кримська та на території одного з місцевих підприємств.

Кондратьєв додав, що уламки БпЛА також впали в селищі Саук-Дере, внаслідок чого загинув чоловік, який стояв на балконі багатоквартирного будинку.

Хоч росіянин не уточнив, яке саме підприємство атакували дрони, телеграм-канал Astra повідомив, що йдеться про лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Кримська». На відео, поширених у мережі, видно стовп вогню на території станції.

За даними Astra, внаслідок дронового удару зайнялася підстанція 110 кВ «Кримська НПС». На оприлюднених у соцмережах світлинах видно наслідки атаки.

Станція займається перекачуванням нафти та нафтопродуктів магістральними нафтопроводами росіян. Йдеться про нафтошляхи «Тихорецьк — Новоросійськ 2,3», «Кримськ — Грушова», «Кримськ — Краснодар» та нафтопродуктопроводу «Тихорецьк — Новоросійськ 1». Станція транспортує нафту до порту в Новоросійську, Афіпського та Ільського НПЗ, які також регулярно атакують БпЛА.