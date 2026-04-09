Висота Sky Towers мала сягати майже 215 м

Недобудований хмарочос Sky Towers у Києві продали за 560,47 млн грн. Недобуд купила компанія «Тех Інвест Постач Плюс». Інформацію про аукціон опублікували на сайті електронних аукціонів OpenMarket.

Житловий комплекс преміум класу Sky Towers на Берестейському проспекті, 13 в Києві почали будувати у 2007 році. Будівництвом займалась компанія KDD Group. За проєктом – це ЖК з вежами 47, 34 і 2 поверхів, заввишки майже 215 м.

З перших днів будівництва кияни протестували проти будівництва хмарочоса саме в цьому місці, адже раніше тут протікала річка Либідь. Тож для укріплення будівлі залили фундамент глибиною 64,5 м. Забудовник позичив в «Укрексімбанку» 3 млрд грн на це будівництво, але через проблеми з фінансуванням роботи зупинились у 2015 році. Зараз обʼєкт готовий на 51%.

У 2021 році «Укрексімбанк» виграв суд у справі кредитного боргу й відтоді намагається продати недобудову. Уперше Sky Towers виставили на продаж зі стартовою ціною 7,1 млрд грн, але торги так і не відбулись. За ці пʼять років стартова ціна знизилась в 10 разів. У лютому недобуд виставили на продаж за 662,3 млн грн.

Sky Towers продали на аукціоні 8 квітня 2026 року зі стартовою ціною 560,5 млн грн. Переможець – «Тех Інвест Постач Плюс», компанія була однією з трьох зареєстрованих на аукціоні учасників.

Компанія належить Роману Чумаку. Вона створена 10 місяців тому. За даними «Економічної правди», Роман Чумак через компанію «Фінанс Облік Консалт» володів фінансовою компанією «Юніверсал компані», яка змінила назву на «Скайфол Фінанс» і належить сестрам Анні та Каріні Злочевським – донькам ексміністра екології та природних ресурсів Миколи Злочевського.