Трансплантологи Львова пересаджують донорське серце

За три місяці 2026 року в Україні у 18 центрах трансплантації виконано 159 органних пересадок. Це на 15% більше, ніж за аналогічний період торік. 70% трансплантацій проведено від посмертного донора. Лідером на кількістю проведених трансплантацій вже п’ятий рік поспіль є Центр трансплантології Першого ТМО Львова. За три місяці 2026 року тут проведено 43 трансплантації органів, повідомили в Українському центрі трансплант-координації.

У першому кварталі 2026 року найбільше органних пересадок виконано:

Перше медичне об’єднання Львова – 43;

Національний науковий центр хіргії та трансплантології імені О. Шалімова – 23;

Медичний центр міста Києва – 20.

Львівські трансплантологи у першому кварталі пересадили 26 нирок, 10 печінок і 7 сердець.

Станом на початок квітня у національному листі очікування є 3957 пацієнтів: 2389 потребують трансплантації нирки, 734 — серця, 739 — печінки, 57 — легень, 4 — комплексу «серце-легені», 16 — «нирка-підшлункова залоза», 5 - «серце-печінка», 1 — «печінка-серце».