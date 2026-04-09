Галина Прокопенко-Михавків керує закладом з 2022 року

Виконувачку обв’язків директора Сторожинецького лісового фахового коледжу Галину Прокопенко-Михавків суд оштрафував за вимагання хабаря від студента. Керівниця за 8 тис. грн обіцяла допомогти йому успішно скласти сесію. У суді вона визнала свою вину.

Обвинувачену призначили на посаду в березні 2022 року після мобілізації попереднього керівника. Вона виконувала обов’язки директора навчального закладу, йдеться у вироку Сторожинецького районного суду від 20 березня.

У травні 2025 року студент третього курсу спеціальності «геодезія та землеустрій» зустрівся з керівницею коледжу в її кабінеті. Під час розмови обвинувачена зазначила, що для виконання індивідуального навчального плану студент повинен здати сесію, курсову роботу та захистити звіт з практики. Вона запропонувала йому за 8 тис. грн хабаря розв’язати питання щодо успішного складання заліково-екзаменаційної сесії. Студент погодився. Гроші він приніс 17 червня 2025 року до службового кабінету Галини Прокопенко-Михавків.

Під час суду обвинувачена визнала вину та підтвердила всі обставини, вказані в обвинувальному акті. Керівниця навчального закладу просила суворо її не карати, оскільки вона щиро розкаюється у вчиненому.

Суддя Сторожинецького районного суду Василь Бужора призначив Галині Прокопенко-Михавків штраф у розмірі 44 тис. грн. На вирок суду можна подати апеляцію.