Лікарку затримали в її кабінеті під час отримання грошей

Депутатка Сторожинецької міської ради, яка також працює лікаркою-неврологинею в місцевій лікарні, Олена Кіф’як отримала штраф 88 тис. грн за одержання неправомірної вигоди від військовозобов’язаних. Правоохоронці викрили її у квітні 2025 року, коли 39-річна жінка пообіцяла за гроші вплинути на рішення колег з військово-лікарської комісії при ТЦК.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили, що депутатка пообіцяла знайомому за 3 тис. доларів вплинути на рішення ВЛК для зняття військовозобовʼязаного із військового обліку або ж отримання відстрочки. Поліцейські задокументували щонайменше чотири факти одержання депутаткою неправомірної вигоди.

Як йдеться у вироку Сторожинецького районного суду від 17 лютого, обвинувачена сказала знайомому чоловіку, що частина грошей необхідна для оформлення виписок про його перебування на стаціонарному лікуванні у медичних установах. Вона пообіцяла оформити усі необхідні результати обстежень, досліджень та аналізів. Іншу частину грошей лікарка мала передати за прийняття потрібного рішення комісією ВЛК про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

Під час суду жінка визнала провину та погодила на укладання угоди про визнання вини з прокурором. Сторожинецький районний суд призначив Олені Кіф’як штраф в розмірі 88,4 тис. грн. На вирок можна подати апеляційну скаргу.