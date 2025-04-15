Порушницю затримали в її робочому кабінеті

На Буковині правоохоронці викрили депутатку Сторожинецької міської ради, яка вимагала та брала хабарі від ухилянтів за вплив на рішення військово-лікарської комісії. Хабарницею виявилася лікарка місцевої лікарні Сторожинця. Їй вже пред’явили підозру, жінці загрожує до восьми років ув’язнення.

У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили, що депутатка міської ради, яка за сумісництвом працює неврологинею в місцевій лікарні, пообіцяла знайомому за гроші вплинути на колег-медиків і посадовців ТЦК та СП, щоб оформити документи за сфабрикованими діагнозами.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 39-річна депутатка за понад 1,6 тис. доларів мала вплинути на рішення ВЛК для зняття військовозобовʼязаного із військового обліку або ж отримання відстрочки. Поліцейські задокументували щонайменше чотири факти одержання депутаткою неправомірної вигоди, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 15 квітня.

У поліції та прокуратурі не називають імені депутатки. Однак на сайті Сторожинецької міської ради вказана лише одна обраниця, яка працює лікаркою-неврологинею в Сторожинецькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, – 39-річна Олена Кіф’як. Також її профіль як лікарки-неврологині зареєстрований на медичному сайті Helsi.

Лікарку затримали під час чергового отримання хабаря в розмірі 300 доларів. Спецоперацію провели в її кабінеті. Наразі слідчі поліції депутатці вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Якщо провину лікарки доведуть, то їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.