Депутатка міськради на Буковині брала хабарі за відстрочку для ухилянтів
Хабарницею виявилася лікарка місцевої медичної установи
На Буковині правоохоронці викрили депутатку Сторожинецької міської ради, яка вимагала та брала хабарі від ухилянтів за вплив на рішення військово-лікарської комісії. Хабарницею виявилася лікарка місцевої лікарні Сторожинця. Їй вже пред’явили підозру, жінці загрожує до восьми років ув’язнення.
У Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону повідомили, що депутатка міської ради, яка за сумісництвом працює неврологинею в місцевій лікарні, пообіцяла знайомому за гроші вплинути на колег-медиків і посадовців ТЦК та СП, щоб оформити документи за сфабрикованими діагнозами.
Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що 39-річна депутатка за понад 1,6 тис. доларів мала вплинути на рішення ВЛК для зняття військовозобовʼязаного із військового обліку або ж отримання відстрочки. Поліцейські задокументували щонайменше чотири факти одержання депутаткою неправомірної вигоди, повідомили в поліції Буковини у вівторок, 15 квітня.
У поліції та прокуратурі не називають імені депутатки. Однак на сайті Сторожинецької міської ради вказана лише одна обраниця, яка працює лікаркою-неврологинею в Сторожинецькій багатопрофільній лікарні інтенсивного лікування, – 39-річна Олена Кіф’як. Також її профіль як лікарки-неврологині зареєстрований на медичному сайті Helsi.
Лікарку затримали під час чергового отримання хабаря в розмірі 300 доларів. Спецоперацію провели в її кабінеті. Наразі слідчі поліції депутатці вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Якщо провину лікарки доведуть, то їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.