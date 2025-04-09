Поліцейським Дорош пред'являв військовий квиток радянського зразку

58-річного чернівецького волонтера Володимира Дороша мобілізували під час сесії Чернівецької міської ради, куди він прийшов вимагати залишити у його користуванні комунальне приміщення. З’ясувалось, що Дорош не мав права на відстрочку, а на прохання пред’явити військово-облікові документи, показав правоохоронцям військовий квиток радянського зразка і заявив, що давно знятий з обліку. У Чернівецькому обласному ТЦК та СП заявили, що Володимир Дороша визнали придатним і виписали повістку, однак його з військкомату забарала швидка допомога.

Керівник благодійного фонду «Волонтерський штаб захисту України» Володимир Дорош прийшов в міську раду разом з прихильниками 8 квітня перед початком сесії, повідомило «Суспільне.Чернівців». Він планував виступити із заявою щодо збереження приміщення на вул. Степана Бандери, 11 за його благодійною організацією, оскільки посадовці мали намір не продовжувати оренду. Однак на вході до міськради працівники поліції перевіряли у всіх військово-облікові документи. Пред’явити такі ж документи почали вимагати і від Володимира Дороша. Волонтер у відповідь показав військовий квиток радянського зразка і наголосив, що його давно зняли з обліку. Однак правоохоронці з’ясували, що він перебуває у розшуку за ухилення від служби.

В коментарі ZAXID.NET речниця поліції Буковини Кароліна Маришева розповіла, що Володимир Дорош права на відстрочку не мав, у базах даних був зазначений, як у розшуку, тому його поліцейські доставили до обласного ТЦК та СП для уточнення даних.

«Чернівчанин перебуває у розшуку за вчинення адміністративного правопорушення за статтями "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку" та "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Йому запропонували добровільно пройти до ТЦК та СП щодо уточнення даних. Однак чоловік відмовився, тоді його затримали та доставили до найближчого територіального центру комплектування», – розповіла Кароліна Маришева.

Після того, як 58-річного Володимира Дороша повезли з міської ради у ТЦК та СП, депутатка від партії «Народний контроль» Яна Брус заявила перед початком сесії, що на вході до мерії «прибули приблизно 20 поліцейських, які чекали саме на Дороша». Вона також повідомила, що наразі невідомо, де перебуває волонтер. Міський голова Роман Клічук відповів, що не знає деталей ситуації та не може коментувати дії поліції. Однак сесія міської ради так і не відбулася.

Начальниця групи комунікацій Чернівецького обласного ТЦК та СП Тетяна Гайдащук зазначила, що Володимир Дорош після того, як його доставили до військкомату, пройшов ВЛК. Його визнали придатним до військової служби та вручили повістку.

«Підписати повістку чоловік відмовився. Водночас почав скаржитися на погане самопочуття. Через це викликали медиків екстреної медичної допомоги, яка забрала його до медзакладу», – зазначила Тетяна Гайдащук. Наразі невідомо, в якому саме закладі перебуває волонтер, на телефонні дзвінки він не відповідає.

Володимир Дорош є керівником Чернівецької обласної організації «Народно-демократичної партії». Партія зареєстрована за тієєю ж адресою, де розташований штаб волонтерської організації. 2 квітня волонтер зареєстрував петицію на сайті міської ради щодо збереження приміщення на вул. Степана Бандери за організацією. Відповідь на цю петицію надав заступник міського голови Євгеній Маховіков. На своїй сторінці у Facebook посадовець написав, що міська рада ніколи не укладала договір з волонтерською організацією «Волонтерський штаб захисту України» щодо цього приміщення.

«У вересні 2021 року суд розірвав договір оренди з політичною партією та видав наказ про звільнення приміщення і погашення боргів», – зазначив посадовець. За його словами, нині немає чинного договору оренди, тому приміщення вважається вільним. На останньому засіданні виконкому ухвалили меморандум про створення в цій будівлі рекрутингового центру для двох підрозділів ЗСУ. Однак Володимир Дорош вимагав приміщення залишити в оренді волонтерській організації.

Додамо, що згідно із законом про мобілізацію, термін оновлення військово-облікових даних завершився 16 липня 2024 року. Це можна було зробити через додаток «Резерв +», в ТЦК та СП або у ЦНАПі. Деякі інші військовозобов'язані мали пройти медичну комісію до 5 лютого 2025 року.