Клієнт гроші мав принести до будинку викладача, де його і викрили поліцейські

У Тернополі викладача місцевого училища та його дружину викрили у вимаганні грошей за допомогу військовозобов’язаним уникнути мобілізації. Працівник навчального закладу обіцяв через свої знайомства в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки оформити постійний догляд за родичами. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

В правоохоронних органах повідомили ZAXID.NET, що викладач та його дружина придумали протизаконну схему, яка пов’язана з оформленням чоловіками документів для постійного догляду за важкохворими родичами. За даними поліції, дружина зловмисника – викладачка того ж училища, однак наразі перебуває в декретній відпустці.

Правоохоронці встановили, що до викладача звернувся один з військовозобов’язаних жителів Тернопільського району. Працівник навчального закладу запевнив, що зможе допомогти через знайомства у місцевому ТЦК та СП та медичних закладах.

«Оформлення всіх документів про постійний догляд за родичами вартували 17 тис. доларів. Ці гроші військовозобов’язаний мав принести додому та передати дружині, яка знаходилась у декретній відпустці», – повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 14 квітня.

Дружині викладача теж пред'явили підозру

Минулого тижня правоохоронці затримали чоловіка та його дружину після отримання неправомірної вигоди неподалік їхнього будинку в мікрорайоні «Сонячний». Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України (Одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, за попередньою змовою групою осіб).

Чоловіку суд обрав запобіжний у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад 240 тис. грн. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу його дружині. Подружжю загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.