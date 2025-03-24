Правоохорнця затримали під час передачі йому грошей

На Тернопільщині працівники контррозвідки СБУ та прокуратури викрили працівника патрульної поліції, який вимагав в знайомого 17,5 тис. доларів за сприяння в ухиленні від мобілізації. Коли чоловік не погодився на таку суму, то патрульний пригрозив здати його в ТЦК. Його затримали під час передачі грошей.

Розслідувачі з’ясували, що патрульний поліцейський раніше працював в районному ТЦК, а після потім влаштувався на роботу в районний відділ патрульної поліції. Однак чоловік зберіг свої знайомства в ТЦК і, коли до нього звернувся друг по допомогу в ухиленні від мобілізації, то погодився виготовити йому необхідні документи.



Зокрема патрульний поліцейський домовився, що за 16 тис. доларів допоможе дістати довідку про тимчасову непридатність чоловіка до військової служби. Це б надало йому право виїзду за кордон, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 24 березня.

«Згодом ціна зросла до 17,5 тис. доларів. Також підозрюваний пригрозив військовозобов’язаному, що у разі відмови від надання йому неправомірної вигоди, він, користуючись своїми зв’язками, вживатиме заходів щодо його мобілізації в найкоротші терміни», – зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці затримали поліцейського під час передачі йому 17,5 тис. доларів біля його автомобіля. Прокурори Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру працівнику батальйону управління патрульної поліції в Тернопільській області ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом).

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з визначенням розміру застави в понад 200 тис. грн. Санкція інкримінованої статті передбачає ув’язнення до восьми років з конфіскацією майна.