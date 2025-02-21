Суд обрав судмедексперту запобіжний захід - тримання під вартою

Правоохоронці Буковині викрили працівника районної судмедекспертизи, який допомагав військовозобов’язаному чоловіку уникнути мобілізації. За свої послуги посадовець вимагав по 6 тис. євро з одного клієнта. Працівники департаменту стратегічних розслідувань поліції та слідчі поліції Буковини затримали його під час передачі частини грошей. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що судмедексперт одного з районних відділень обласного бюро судово-медичної експертизи вирішив незаконно заробити на буковинці, бажаючому уникнути мобілізації. До посадовця звернувся ухилянт, якого напередодні затримали працівники прикордонного загону, коли він намагався незаконно перетнути кордон з Румунією. Судмедексперт погодився допомогти правопорушнику.

«За 6 тис. євро посадовець мав “вирішити питання”, аби його “клієнт” уникнув адміністративної відповідальності, а також аби його документи не потрапили до ТЦК та СП для подальшої мобілізації», – повідомили в поліції Буковини в п’ятницю, 21 лютого.

Під час обшуків в судмедексперта вилучили чимало готівки

Зловмисника поліцейські затримали під час передачі йому частини грошей, повідомили в прокуратурі Буковини в п’ятницю, 21 лютого. Правоохоронці також провели обшуки за місцем проживання та роботи судмедексперта. Під час цих заходів вилучили гроші, банківські картки, транспортний засіб та інші речові докази.

Слідчі поліції та прокурори повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). За клопотанням правоохоронців суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Наразі буковинські поліцейські проводять перевірку щодо причетності інших осіб до злочину. За скоєне підозрюваному загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.