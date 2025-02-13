Чоловік за свої послуги мав отримати 1500 грн

На Буковині суд присудив організатору незаконного каналу переправлення ухилянтів три роки в'язниці та конфіскацію усього майна, окрім житла. Чоловік допомагав чотирьом військовозобов’язаним за гроші потрапити до Румунії. Однак їхньому злочинному плану завади прикордонний загін, який з попереджувальними пострілами зупинив ухилянтів. В суді організатор свою провину визнав повністю.

Під час розслідування слідчі встановили, що у травні 2024 року невідомі організували незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон поза пунктом пропуску. Один з організаторів виступив обвинувачений житель Сторожинецького району Назарій Рачинський. Він мав допомогти потрапити в Румунію чотирьом чоловікам призовного віку.

«За організацію незаконного переправлення через державний кордон чоловіки повинні були передати організаторам до 7 тис. доларів, після переправлення їх через державний кордон України», – йдеться у повідомленні Глибоцького районного суду від 4 лютого.

Один з співорганізаторів 30 травня 2024 року попросив обвинуваченого перевезти чотирьох «клієнтів» до села Біла Криниця Чернівецького району. За це він мав отримати винагороду. Для перевезення буковинець використовував автомобіль марки Dacia Logan.

«30 травня 2024 року приблизно о 20:00 зустрів чотирьох чоловіків біля заводу «Кварц» в Чернівцях, де надалі вони сіли до автомобіля марки Dacia Logan. Після чого кожен із них крім одного, передали гроші в сумі по 100 доларів останньому для перевезення до лінії державного кордону, з метою подальшого незаконного перетину поза пункту пропуску», – йдеться у вироку суду.

Після цього п’ятеро чоловіків поїхали в напрямку до кордону. При наближенні до поста прикордонників обвинувачений прийняв рішення розвернутись та поїхати назад до Чернівців. Зробив це для того, що уникнути перевірки на даному прикордонному пості. Однак його дії помітили працівники прикордонної служби і почали стріляти в повітря, щоб зупинити автомобіль.

В суді обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю. Також він повідомив суду, що у нього в оренді був автомобіль Dacia Logan, на якому він таксував. 30 травня до нього зателефонувала його знайома і попросила підвезти чотирьох хлопців від заводу до с. Біла Криниця, та скинула йому геолокацію місця. Вказані чоловіки мали йому дати за це 400 доларів. Ці гроші він мав віддати знайомій, а вона за його послуги мала заплатити 1500 гривень.

Суддя Глибоцького районного суду визнав Назарія Рачинського винуватим в правопорушенні і призначив йому позбавлення волі на строк три роки з конфіскацією всього майна, за виключенням житла, і без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.