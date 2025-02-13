Порушників кордону затримали в Ужгородському районі

Військовослужбовці відділу «Новоселиця» Чопського загону затримали групу чоловіків, які прямували в бік кордону зі Словаччиною. Щоб зупинити порушників, прикордонники стріляли у повітря, переправникам ухилянта загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 13 лютого, рух невідомих у прикордонні зафіксувала фотопастка. На пошуки порушників вислали групу реагування. Одного з чоловіків затримали біля села Кам’яниця Ужгородського району. Він виявився жителем Закарпаття.

«Інші двоє вдалися до втечі. За 4 кілометри їх затримали. Щоб зупинити правопорушників, військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору», – зазначили в Держприкордонслужбі.

Втікачі виявилися переправниками ухилянта. За успішний трансфер до Словаччини закарпатець мав заплатити їм 5,5 тис. доларів.

На нього склали адмінпротокол за спробу незаконного перетину державного кордону, а на інших затриманих – за злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця ДПСУ. Про ознаки в діях переправників кримінального правопорушення за ст.332 ККУ повідомили у поліцію.