Затриманими виявилися жителі Івано-Франківської, Львівської та Вінницької областей

На українсько-румунському кордоні зі стріляниною затримали трьох чоловіків з Івано-Франківської, Львівської та Вінницької областей. На ухилянтів склали адмінпротоколи за незаконний перетин кордону та злісну непокору працівникам ДПСУ.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 3 січня, троє військовозобов’язаних купили в невідомого у месенджері карти з маршрутом до кордону з Румунією, заплативши за цю послугу по 6 тис. доларів. Щоб дістатися прикордоння, ухилянти найняли водія з Чернівецької області.

«Для зупинки автомобіля прикордонному наряду довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів. Порушниками виявились жителі Івано-Франківської, Львівської та Вінницької областей, які згодом зізналися у намірі незаконно дістатися до Румунії», – зазначили в ДПСУ.

На затриманих склали протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України та злісну непокору законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця ДПСУ. Санкція статей передбачає штраф або 15 діб адмінарешту.