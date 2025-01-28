Після викриття схеми, харків'янин запропонував прикордонникам хабара

Військовослужбовці Чопського загону викрили схему, за якою чоловік з інвалідністю намагався вивезти за кордон свого 21-річного сина. Після пропозиції хабара харків’янина затримали.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 28 січня, чоловік з інвалідністю разом з сином їхали до Угорщини потягом через пункт пропуску «Чоп»

«21-річний харків’янин прямував як особа, що супроводжує батька з інвалідністю. Втім, під час проведення перевірочних заходів прикордонники встановили, що останній уже вивіз за такою схемою іншого сина, і той від 2023 року в Україну не повернувся», – розповіли в ДПСУ.

Після викриття син чоловіка з інвалідністю запропонував прикордонникам 300 доларів та 25 євро хабара, однак йому відмовили у пропуску, зняли з потягу та передали працівникам поліції. У ДПСУ зазначили, що за перший місяць 2025 року прикордонним нарядам у Чопі п’ять разів пропонували хабарі за незаконний перетин кордону.