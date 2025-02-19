Причетні до схеми допомагали військовозобов'язаним чоловікам виїздити за кордон або отримувати відстрочку

У суді на Одещині організована злочинна група допомагала військовозобов’язаним чоловікам незаконно виїжджати за кордон і отримувати відстрочку від мобілізації. Підозру у цій справі оголосили 11 учасникам злочинної схеми, повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро в середу, 19 лютого.

Як з’ясувало слідство, схема полягала у масовому винесенні судом фіктивних рішень про начебто самостійне виховання дитини батьком за надуманими обставинами. Це дозволяло військовозобов’язаним уникати мобілізації та виїжджати з України під приводом догляду за дитиною.

«За 3500 доларів без участі сторін одним судовим засіданням ухвалювали рішення, яке давало право виїзду за кордон. Загалом слідством встановлено 1040 таких рішень», – кажуть у НАБУ.

Для конспірації зловмисники створили «бек-офіс» суду в адвокатському бюро та навіть рекламували свої послуги у соцмережах.

Співробітники НАБУ, САП та СБУ повідомили про підозру 8 учасникам злочинної групи, серед яких:

голова суду;

колишній голова суду (чинний суддя);

суддя;

заступник керівника апарату;

помічник судді;

консультант суду;

адвокат;

помічник адвоката.

Окрім того, ще двоє помічників суду та один громадянин отримали підозру у вчиненні злочинів, пов’язаних з діяльністю організованої злочинної групи.

Дії зловмисників кваліфікували за низкою статей КК України, а саме:

ст. 368 – отримання неправомірної вигоди;

ст. 369 – надання неправомірної вигоди;

ст. 332 – організація незаконного перетину кордону;

ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ;

ст. 376-1 – незаконне втручання в роботу автоматизованих систем правосуддя.

Відомо, що троє суддів отримали дисциплінарне стягнення у вигляді подання про їх звільнення.

Фігурантам схеми загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

За даними журналіста Олега Новікова, ідеться про Білгород-Дністровський суд Одеської області. Організатором схеми з винесення фіктивних рішень слідство вважає чинного голову суду Валентина Заверюху. Також до схеми причетні адвокат Станіслав Клименко, ексголова-суддя цього ж суду Олександр Боярський та ще один суддя Сергій Савицький.

У НАБУ повідомляють, що операція з викриття цієї схеми тривала понад рік. Після викриття одного зі суддів у січні 2024 року, учасники організованої групи продовжили свою злочинну діяльність. Надалі влітку та восени 2024 року правоохоронці задокументували нові злочини учасників схеми, за результатом чого підозру отримали ще 9 учасників.

Як писав ZAXID.NET, у січні 2024 року СБУ та НАБУ викрили суддю та працівників Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області на сприянні в ухиленні від мобілізації. ЗМІ повідомили, що САП заарештувала суддю Олександра Боярського, якого викрили на одержанні хабаря за ухвалення рішення, що допомогло б уникнути мобілізації.

Раніше видання NGL.media з’ясувало, що саме судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду винесли найбільше позитивних рішень у справах щодо розлучень з подальшим позбавленням матері права виховання дитини на користь батька. За даними розслідувачів, подібні рішення ухвалювали ексголова суду Олександр Боярський, голова суду Валентин Заверюха, а також судді Сергій Савицький та Юлія Шевчук.