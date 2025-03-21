Правоохоронця з трьома «клієнтами» затримали неподалік кордону

На Буковині працівники ДБР викрили канал незаконного переправлення ухилянтів в Молдову. Супроводжував трьох військовозобов’язаних правоохоронець. Він погодився співпрацювати з організатором нелегального переправлення. За це йому платили по 5,5 тис. доларів з кожного «клієнта». Правоохоронцю вже повідомили про підозру і обрали запобіжний захід.

Згідно з матеріалами слідства, буковинцю, який працював в правоохоронних органах, через анонімні месенджери запропонували допомагати військовозобов’язаним чоловікам потрапити за кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. Де саме працює затриманий правоохоронець у ДБР відмовились відповідати.

Завданням правоохоронця було забезпечити «клієнтів» автомобілем та провести їх в обхід блокпостів до українсько-молдовського кордону. Діставшись визначеного місця, ухилянти мали залишити авто та пішки перетнути кордон.

«За свої послуги правоохоронець отримував 5,5 тис. доларів. Організатор схеми, своєю чергою, брав з кожного ухилянта до 10 тис. доларів», – додали в ДБР.

Проте 16 березня 2025 року поїздка ухилянтів з супроводжуючим завершилася невдало. За 2 кілометри до кордону прикордонники зупинили автомобіль з трьома військовозобов’язаними. За інформацією прокуратури Буковини правоохоронцю повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення чоловіків через державний кордон). Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 800 тис. грн застави. Санкція статті передбачає до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.