Авто з чоловіками прикордонники зупинили за допомогою шипів

На одному з блокпостів Чернівецької області прикордонники затримали працівника сервісного центру МВС, який намагався переправити через кордон трьох чоловіків призовного віку. Прикордонникам він представився слідчим поліції і сказав, що в машині везе понятих та свідків на проведення слідчого експерименту. Він також стверджував, що місце злочину, куди він віз ухилянтів, було поруч з кордоном. Організатора переправлення затримали і повідомили про підозру.

Як повідомили в прокуратурі Буковини в четвер, 20 березня, підозрілий автомобіль на одному з блокпостів області зупинили військовослужбовці 31 прикордонного загону та поліцейські. Водій під час спілкування з правоохоронцями спробував видати себе за слідчого поліції. Він заявив, що їде на проведення слідчого експерименту, а його пасажири – свідки та поняті. Однак після уточнювальних запитань та перевірки документів організатор почав втікати. Авто вдалося зупинити за допомогою розтягнутих шипів на дорозі. Службовця сервісного центру МВС затримали. В його машині перебували троє пасажирів – чоловіків призовного віку з Київської та Сумської областей.

Під час розслідування правоохоронці встановили, що службовець сервісного центру МВС заробляв на нелегальному переправленні військовозобов’язаних чоловіків за кордон,

За свої послуги брав від 2 до 7 тис. доларів з одного клієнта. Правоохоронці встановили, що він особисто перевозив чоловіків з Києва до прикордоння, а дорогою проводив для них інструктаж.

Переправник працює в головному сервісному центрі МВС в Києві

Прокурори Дністровської окружної прокуратури повідомили співробітнику головного сервісного центру МВС України повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон). Йому загрожує до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.