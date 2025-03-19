Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі

У Тернополі правоохоронці викрили 38-річного підприємця, який допоміг після повномасштабного вторгнення виїхати за кордон 32 ухилянтам. Бізнесмен вносив дані про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи як водіїв свого підприємства. Поліцейські спільно з працівниками СБУ повідомили йому про підозру. За такі дії тернополянину загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Поліцейські Тернополя та працівники СБУ розслідували справу про масовий нелегальний виїзд жителів Тернопільщини за кордон. Правоохоронці встановили, що до злочинної схеми причетний 38-річний тернополянин. До 24 лютого 2022 року він був зареєстрований як підприємець, а вже під час дії воєнного стану отримав ліцензію на міжнародні вантажні перевезення, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 19 березня.

Після цього він почав шукати охочих виїхати за кордон чоловіків, які не мали на це законних підстав. За винагороду він вносив відомості про них як про водіїв свого підприємства до інформаційної бази, повідомили в управлінні СБУ в Тернопільській області. Правоохоронці наразі офіційно не вказують, скільки для ухилянтів коштувала така поїздка, однак зазначають, що суми за нелегальний виїзд були різними і невеликими.

«38-річний тернополянин зареєструвався не просто так, а щоб мати доступ до інформаційної системи, яка дозволяє безперешкодно перетнути державний кордон. Правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації та проживання фігуранта і вилучили ряд речових доказів – чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інше», – зазначив керівник поліції Тернопільщини Сергій Зюбаненко.

Слідчі поліції оголосили зловмиснику підозру за ч. 2 та 3 ст. 332 КК України (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон, сприянню їх вчиненню та усуненням перешкод вчиненому повторно, з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.