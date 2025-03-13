Четверо ухилянтів на надувному човні намагалися дістатися до Румунії через Чорне море
Прикордонники затримали зловмисників на Одещині
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На Одещині прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які незаконно намагалися дістатися до Румунії. Для цього чоловіки хотіли переплисти Чорне море на надувному човні, повідомили у четвер, 13 березня, у пресслужбі ДПСУ.
За даними правоохоронців, переправлення Чорними морем для чотирьох мешканців Одеської області організував 47-річний одесит. Для того, щоб переконати ухилянтів в успіху оборудки, він видавав себе за правоохоронця та запевняв, що має надійні канали для перетину кордону морем.
«За свій “ексклюзивний сервіс” він просив 3400 доларів США з кожного. Ділок гарантував не лише переправлення, а й повний пакет послуг: забезпечення укомплектованим гумовим моторним човном із запасом пального, електронними картами, GPS-трекерами, ретельно розробленим маршрутом, а також підробленими військово-обліковими документами. Однак не вийшло, чотирьох “туристів” засікли за кілька миль від берега, а спроба нелегального перетинання кордону завершилася затриманням», – повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Прикордонники також затримали організатора незаконного перетину кордону – під час обшуків в його помешканнях та авто правоохоронці вилучили докази його діяльності. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб) та заарештували із правом внесення застави. Одеситу загрожує до дев’яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади з конфіскацією майна.
Чотирьох ухилянтів притягнули до адміністративної відповідальності.