Ухилянтів вдалося затримати вночі за допомогою спеціального обладнання

На Буковині прикордонники за допомогою гелікоптера затримали двох ухилянтів, які планували перетнути кордон з Румунією. Чоловіків виявили вночі завдяки спеціального обладнання, яке встановлене не гелікоптері, а спецоперацію із затримання проводили прикордонники на автомобілях.

Загін чернівецьких прикордонників помітив двох порушників увечері 5 березня під час моніторингу лінії державного кордону. Межу з країною Євросоюзу патрулював екіпаж гелікоптера прикордонної служби. Зрозумівши, що їх виявили, чоловіки причаїлися на місцевості, вважаючи, що в темний час доби зможуть залишитися непоміченими, повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби в четвер, 6 березня.

Однак на гелікоптері встановлена спеціальна камера, яка працювала в режимі тепловізора, отож оператор бачив порушників та вивів пошукову групу відділу прикордонної служби «Герца» точно до їхнього місця знаходження.

Т️ам військовозобов’язаних чоловіків затримали. Порушниками виявилися мешканці Чернівецької та Кіровоградської областей. Вони мали намір незаконно потрапити до Румунії. На місце події також викликали поліцейських. Вони склали на чоловіків матеріали про адміністративне правопорушення. Їм загрожує штраф до 8,5 тис. грн. Також відомості про них передали в районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.