Підозрюваного затримали під час отримання грошей – 15 200 доларів

Мешканець Тернополя за 16 тис. доларів обіцяв ухилянту оформити непридатність до військової служби. Поліцейські затримали його під час отримання грошей. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це у середу, 5 березня, повідомили у поліції Тернопільської області.

Підозрюваний запевняв, що має знайомства серед членів військово-лікарської комісії та посадових осіб ТЦК. Свої «послуги» він оцінив у 16 тис. доларів. За таку суму підозрюваний пообіцяв військовозобов'язаному виготовити документи, які б давали йому підстави бути непридатним до служби.

«Для вирішення цього питання пообіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії і посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки», – йдеться в повідомленні поліції.

Тернополянина затримали під час отримання грошей – 15 200 доларів. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.