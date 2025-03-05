До схеми причетні шестеро місцевих мешканців, які працюють таксистами та кур’єрами сервісних служб

На Закарпатті СБУ заблокувала черговий канал втечі за кордон військовозобов’язаних чоловіків. Про це у середу, 5 березня, повідомило Управління СБ України у Закарпатській області.

За даними правоохоронців, до протиправної діяльності причетні шестеро місцевих мешканців, які працюють таксистами та кур’єрами сервісних служб. Вони підшукували охочих уникнути мобілізації через Telegram та Viber. Свої послуги з незаконного трансферу до сусідніх країн ЄС підозрювані пропонували за криптовалюту в еквіваленті 9 тис. доларів з одного ухилянта.

Відомо, що підозрювані забезпечували «клієнтам» поетапний супровід до регіону, тимчасове поселення у заздалегідь орендованих помешканнях та перевезення до лінії державного кордону. Організатори втечі проводили детальний інструктаж з «непомітного» перетину. Оплачувати послуги потрібно було після втечі на криптомаганці.

У помешканнях підозрюваних вилучили готівку, мобільні телефони та інші докази

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання підозрюваних, під час яких вилучили готівку, мобільні телефони з переписками та інші докази протиправної діяльності.

Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до дев’яти років тюрми. Тривають заходи із притягнення до відповідальності інших причетних до злочину осіб.