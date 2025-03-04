Адвокат Степан Семкович одержав хабар за вплив на суддю

Поліцейські Львівщини у співпраці з СБУ затримали на хабарі 7 тис. доларів дрогобицького адвоката, колишнього суддю Обухівського районного суду Київської області Степана Семковича. За версією правоохоронців, він обіцяв клієнтові підкупити місцевого суддю для прийняття рішення щодо ухилення від мобілізації.

Як повідомили у вівторок, 4 березня, у поліції та СБУ Львівщини, 58-річний юрист вимагав 14 тис. доларів за вплив на прийняття рішення суддею міськрайонного суду на Львівщині щодо розірвання шлюбу свого підзахисного та визначення проживання його малолітньої дитини з батьком. Таке рішення давало можливість клієнтові отримати відстрочку від призову на військову службу та уникнути мобілізації в умовах воєнного стану.

Адвоката затримали на гарячому після одержання грошей

27 лютого правоохоронці затримали адвоката в райцентрі після одержання ним від клієнта частини обумовлених коштів у сумі 7 тис. доларів. Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи.

За даними ZAXID.NET, затриманим виявився дрогобицький адвокат Степан Семкович. У 2004 році Степана Семковича було звільнено з посади судді Обухівського районного суду Київської області у зв’язку з порушенням присяги. У 2016 році він претендував на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду, однак безуспішно. Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовила йому в допуску до конкурсу, наголосивши, що «участь Семковича С.М. у конкурсі на посаду судді, не лише Верховного Суду, а й взагалі, виключається».

Що цікаво, зараз він є захисником затриманого на хабарництві судді Турківського райсуду Львівщини Луки Кріля. Справу щодо Луки Кріля розглядає Вищий антикорупційний суд.

Затриманому Степану Семковичу вже повідомили про підозру в зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.