Луку Кріля двічі затримували за отримання хабарів

У понеділок, 27 січня, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила притягнути суддю Турківського райсуду Львівщини Луку Кріля до відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення. Цього суддю двічі затримували на хабарях, наразі кримінальна справа перебуває у Вищому антикорупційному суді.

«Враховуючи характер та зміст істотного дисциплінарного проступку, який допустив суддя Кріль, зважаючи на наслідки такого проступку, що призвели до підриву авторитету правосуддя та негативно вплинули на ступінь довіри суспільства до судової гілки влади, вважаю, що ні особа судді та ступінь його вини, ні відсутність дисциплінарних стягнень чи інші обставини, не можуть вплинути на застосування до цього судді іншого стягнення, ніж подання про звільнення з посади, яке є пропорційне вчиненому дисциплінарному проступку», – повідомила доповідачка Юлія Бокова.

Під час голосування усі четверо членів Першої Дисциплінарної палати ВРП проголосували за застосувати до судді Луки Кріля дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади. Наразі цей суддя є відстороненим від здійснення правосуддя. На засідання Дисциплінарної палати Лука Кріль не прийшов, бо перебуває на стаціонарному лікуванні.

Нагадаємо, що суддя Лука Кріль був в.о. голови Турківського райсуду Львівщини. У 2018 році його затримали за підозрою у вимаганні хабаря – за даними правоохоронців за 1000 євро Лука Кріль обіцяв закрити справу про нетверезе водіння. Згодом Луку Кріля, який уже був відсторонений від здійснення правосуддя, вдруге викрили на хабарі – за даними правоохоронців, він обіцяв допомогти уникнути відповідальності за адмінправопорушення. Наразі справу про корупцію у об’єднаному кримінальному провадженні розглядає Вищий антикорупційний суд. Вироку у цій справі ще немає.