Єдиному судді Турківського райсуду заборонили здійснювати правосуддя

Суддя Турківського райсуду Львівщини Лука Кріль, за версією слідства, вимагав тисячу євро за закриття справи про нетверезе водіння

У четвер, 10 січня, Вища рада правосуддя відсторонила від здійснення правосуддя в.о. голови Турківського районного суду Львівщини Луку Кроля. Рішенням Вищої ради правосуддя Лука Кріль не зможе розглядати судові справи до 19 лютого.

У грудні Луку Кроля, який є єдиним суддею Турківського райсуду, затримали за вимагання 1 тис. євро хабара за закриття справи про нетверезе водіння. Спецслужби затримали суддю 19 грудня 2018 року після отримання другої частини хабара.

Солом’янський районний суд Києва 9 січня обрав Луці Кролю міру запобіжного заходу – 80 тис. грн застави. Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назар Холодницький звернувся до Вищої ради правосуддя з клопотанням відсторонити Луку Кроля від здійснення правосуддя на два місяці.

У клопотанні, зокрема, вказано, що, використовуючи владні повноваження судді, Кріль може «здійснювати незаконний вплив на свідків, працівників суду, які ще не допитані».

Один з членів Вищої ради правосуддя уточнив у представника САП Ігоря Щура, чи передбачено відсторонити Кроля, який виконує обов’язки голови суду, від виконання адміністративних повноважень. Однак представник САП вважає, що його достатньо відсторонити лише від здійснення правосуддя, тобто розгляду судових справ. Відтак Лука Кріль надалі зможе видавати накази та розпорядження як голова суду.

Вища рада правосуддя вирішила частково задовольнити клопотання САП та відсторонити Луку Кроля від здійснення правосуддя до 19 лютого 2019 року.