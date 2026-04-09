Ці гроші необхідні для реалізації з 1 січня 2026 року першого етапу анонсованого підвищення заробітної плати на 30%

Міністерство освіти і науки України перерозподілить частину видатків державного бюджету на 2026 рік, щоб забезпечити підвищення заробітної плати педагогічним і науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти (ЗВО). Відповідне розпорядження ухвалено на засіданні уряду 8 квітня.

Як вказано у повідомленні МОН, йдеться про розподіл 2,5 млрд грн бюджетної програми 2211410 «Підвищення престижності праці у сфері освіти» на інші бюджетні програми міністерства, необхідні для реалізації з 1 січня 2026 року першого етапу анонсованого підвищення заробітної плати на 30%.

«Розпорядження застосовується з 1 січня 2026 року. Тобто цей перерозподіл покриває потребу у видатках на підвищені на 30% посадові оклади від початку року і компенсує ті виплати, які заклади вже здійснювали в межах тимчасових помісячних асигнувань за загальним фондом. Іншими словами, з 1 січня викладачі наших університетів і академій отримують підвищену заробітну плату, а необхідний ресурс для продовження цих виплат тепер закріплено у відповідних бюджетних програмах. За загальним фондом фінансування цього підвищення продовжиться й надалі», – пояснив заступник міністра Микола Трофименко.

Він додав, що наступний етап збільшення заробітних плат передбачений з 1 вересня 2026 року – ще плюс 20% до посадового окладу, як це закладено в бюджетних рішеннях на 2026 рік.

У МОН також наголосили, що в частині спеціального фонду заклади мають зважено планувати свої видатки: «Що стосується спеціальних фондів, то тут в університетах треба раціонально використовувати кошти і розраховувати свої можливості, щоб насправді всім можна було виплачувати підвищені зарплати».

Додатково, цим же розпорядженням спрямовано 605 млн грн на покриття підвищення заробітних плат працівників закладів фахової передвищої освіти.